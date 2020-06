Neben der Hotellerie und dem Gastgewerbe trifft es in Gebieten wie der Lausitz Einrichtungen mit Gruppenunterkünften besonders hart. Rüdiger Schaper vom KIEZ Querxenland in Seifhennersdorf erklärt:

Auf der Suche nach Wegen aus der Krise setzen die Leipziger Touristiker auf Werbung: Die vergangenen Wochen habe man nun intensiv an einer Strategie gefeilt, die allmählich ansteigenden Besucherströme nach Sachsen zu lenken, sagt Volker Bremer. Mit einer bundesweiten Plakataktion wolle die LMT auf Sachsen und Leipzig aufmerksam machen. Die Konkurrenz zu anderen deutschen Städten ist allerdings groß, betont der Sprecher der LMT.



Das sieht auch Olaf Franke, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien, so: "Sicherlich ist die Nachfrage an Ostsee und Alpen als Jahresurlaubsgebiete weitaus größer. Aber wir sind als kleineres Ziel insbesondere für Familien eine gute Adresse. Und wir arbeiten jetzt daran, dass wir da wahrgenommen werden." Auch Leipzig hat sich als neue Zielgruppe junge Familien ausgeguckt, die Urlaub in der Stadt verbringen, aber auch die umliegenden Seen und Naherholungsgebiete nutzen wollen.