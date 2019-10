Jörg-Peter Popp: Out ist zur Zeit meiner Meinung nach der Pudel. Ich war gerade auf einer Hunderasseausstellung in Rostock. Da war nur ein einziger Pudel dabei, ein Königspudel. Kleinpudel waren gar nicht mehr vertreten. Nach wie vor hoch im Kurs sind gängige Rassen wie Labradore und Golden Retriever. Und Möpse sind Trend, vor allem französische Bulldoggen. Was wiederum abgenommen hat, vermutlich auch wegen der Bandscheibenproblematik, das ist der Dackel allgemein. Auch Langhaardackel sieht man seltener.

Jörg-Peter Popp ist seit 1994 Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere. Bei MDR SACHSEN beantwortet er Hörerfragen. Er besitzt zwei Dackel und eine Katze. Bildrechte: MDR/Nozon

Ja. Diese Fragen stellen sich für viele Tierbesitzer: Welchen Hund möchte ich gern haben und welcher passt zu mir? Dann sagt man beispielsweise, ich wähle mir einen Labrador aus. Warum den? Weil ich mit dem viel wandern gehen will. Da passt natürlich eine kleine Schoßhundrasse nicht. Es braucht einen Hund, der auch zum Lebensweg passt. In dem Fall also keinen Sesselpupser, sondern einen agilen oder auch größeren Hund, mit dem ich das oder das machen kann. Fahrradfahren, Joggen, Wandern – der also das Lebensgefühl mitträgt.