"Die Dürre seit 2018 macht die Situation ungünstig für die Wälder", erklärte jüngst Andreas Marx, Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros. "Das Problem ist, dass der Boden tiefgründig über lange Zeit ausgetrocknet ist", sagt er. "Viele Bäume sind noch unterversorgt mit Wasser." Auch die letzten Niederschläge hätten nicht ausgereicht. Wenn Waldbrände ausbrechen, sind diese laut Marx schwerer unter Kontrolle zu bekommen.

Drei Wochen Dauerregen wäre gut

Um die Situation zu entspannen, bräuchte es drei Wochen Dauerregen bei Temperaturen von deutlich unter 20 Grad. "In den roten Bereichen bräuchten wir ehrlicherweise aber eher sechs Wochen durchgängigen Regen", so Marx. "Wir brauchen das April-Schmuddelwetter, das eigentlich niemand will."

Andreas Roloff, Forstwissenschaftler an der TU Dresden, sagte am Montag im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Es ist kleinräumig noch Wasser vorhanden, sei es aus dem Grundwasser oder von benachbarten Flüssen. Vor allem ältere Bäume, die mit ihren Wurzeln ein bis zwei Meter in die Tiefe gehen, können so Wetterperioden wie in den vergangenen zwei Jahren überstehen. Aber das ist nicht an allen Standorten so und hängt auch von den Baumarten ab."

Im privaten Einzugsbereich geht es erstmal darum, die jungen Bäume durchzubringen. Bei den kleinen Bäumen kann man mit einer Zehn-Liter-Gießkanne noch richtig viel bewirken. Andreas Roloff Forstwissenschaftler TU Dresden

Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer - sie schaden dem Wald

Bei der Vorstellung des aktuellen Waldzustandsberichtes sagte Sachsens damaliger Umweltminister Thomas Schmidt im Dezember, Sachsens Wälder litten weiter unter Wetterextremen und Borkenkäferbefall. Die verheerenden Waldschäden haben sich demnach 2019 fortgesetzt. Die Situation sei sogar schlimmer geworden. Ohne erkennbare Schäden sei mittlerweile nur noch jeder vierte Baum. Die Gründe sind bekannt: Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer. Schmidt sprach vom größten Befall seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Menge an Schadholz belief sich zu diesem Zeitpunkt auf insgesamt rund 2,6 Millionen Kubikmeter. Besonders betroffen waren unter anderem die Sächsische Schweiz und der Tharandter Wald.

Görlitzer Kreisbrandmeister mit großen Bauchschmerzen