Bei Sommerhitz baden - so einfach ist das in Corona-Zeiten nicht. In Dresden sind außer einer Ausnahme alle kommunalen Freibäder ausgebucht. Viele andere Freibäder laufen zudem an der Kapazitätsgrenze. Bildrechte: dpa, imago images/Hollandse Hoogte | Collage: Fabian Frenzel