Trotz erschwerter Prüfungsbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie haben in Sachsen 58 Schüler mehr als 2019 ihr Abitur oder die Fachhochschulreife mit der Traumnote 1,0 gemacht. "Sie können stolz auf ihre Leistung sein", schrieb der sächsische Kultusminister Christian Piwarz in einer Mitteilung am Sonnabend. Angesichts der wegen Corona ungewohnten Prüfungsvorbereitung verdiene das von den 380 Jugendlichen Erreichte umso mehr Respekt.

Großen Anteil daran haben laut Piwarz auch die Lehrer: "Ohne sie wäre in dieser ungewissen Zeit die professionelle Durchführung der Prüfungen undenkbar gewesen. Trotz Ausnahmezustand waren sie immer für ihre Schüler da. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken", so Piwarz anerkennend. Während coronabedingte Schulschließungen und Homeschooling für sehr gute Schüler eher förderlich waren, verstärkten sich die Probleme bei Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, sagte Piwarz weiter. "Diese Schere müssen wir im nächsten Schuljahr wieder schließen."

Die 380 Absolventen mit Bestnote kommen von Schulen in ganz Sachsen. 338 machten an allgemeinbildenden Gymnasien ein Einser-Abi, 27 an einem beruflichen Gymnasium sowie 15 an einer Fachoberschule. Fast 67 Prozent aller Einser-Abiturienten sind junge Frauen.