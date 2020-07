Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,16 schrieben Sachsens Schüler in diesem Jahr seit langem das beste Abitur.

Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,16 schrieben Sachsens Schüler in diesem Jahr seit langem das beste Abitur.

Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben Sachsens Abiturienten im Jahr 2020 den besten Notendurchschnitt der letzten Jahre erzielt. Nach Abschluss der Prüfungen liegt er bei 2,16 und ist somit gegenüber dem Vorjahr mit 2,20 noch einmal leicht besser. Darüber informierte das sächsische Kultusministerium am Donnerstag.

Von den 10.252 ( Vorjahr: 10.507 ) zur Abiturprüfung 2020 zugelassenen Schülern an den Gymnasien erreichten 10.014 die allgemeine Hochschulreife. Damit liegt die Bestehensquote bei 97,73 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr ( 97,36 Prozent ) leicht gestiegen. Insgesamt 38 Schüler sind durch das Abitur gefallen - weniger als sonst.

Über die Aufgaben in Mathematik wird fast jedes Jahr diskutiert. Doch selbst Mathe machte dem Durchschnitt in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung.

Über die Aufgaben in Mathematik wird fast jedes Jahr diskutiert. Doch selbst Mathe machte dem Durchschnitt in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung.

"Trotz der Krisensituation haben die Abiturienten in häuslicher Lernzeit ihre Hausaufgaben erfüllt und sich gut auf die Prüfungen vorbereitet. Dass sie dabei sogar den besten Durchschnitt in einem sächsischen Abitur erreicht haben, spricht für die Schüler und die Lehrer, die ihre Schützlinge bestens vorbereitet haben", sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit. Der Durchschnitt sei für ihn jedoch nicht entscheidend, erklärte Piwarz. Wichtiger sei, dass die Abiturienten einen richtigen Abschluss mit Prüfungen in der Tasche haben, ohne "Corona-Stempel".