Tschechien macht seine Grenze nun auch für tägliche Berufspendler dicht. Das hat die tschechische Regierung am Montag beschlossen. Die Betroffenen könnten entweder daheim bleiben oder sich für mehrere Wochen in Deutschland eine Unterkunft suchen, sagte Innenminister Jan Hamáček nach der Kabinettssitzung in Prag. Kehren die Pendler in die Heimat zurück, müssten sie sich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben. Die Regelung tritt am Donnerstag in Kraft und soll zunächst für drei Wochen gelten. Die Einhaltung werde von der Polizei streng kontrolliert, so Hamáček. Die gleichen Bestimmungen gelten für Österreich.