Die 112 gilt in 44 Ländern in Europa. Neben den Mitgliedsstaaten der EU betrifft das 16 weitere Länder in Europa, wie zum Beispiel Island und die Türkei. Auch in einigen anderen Ländern der Welt, wie in Südafrika oder Costa Rica, ist der Notruf 112 gültig. Jedoch kommt man nicht in allen Ländern beim Rettungsdienst oder der Feuerwehr an. In einigen Nationen erreicht man die Polizei oder eine Vermittlungsstelle, die den Notruf an die entsprechenden Dienste weiterverbindet.