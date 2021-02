Überbrückungshilfe III

Sie ist das zuletzt aufgelegte Instrument der Bundesregierung. Förderungen sind möglich für November 2020 bis Juni 2021. Sofern ein Unternehmen in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen, kann es Überbrückungshilfe III beantragen.



Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich wie auch bislang am Rückgang des Umsatzes. Bezuschusst werden nur die Fixkosten eines Unternehmens. Wie wirksam das ist, ist umstritten. Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden beispielsweise 90 Prozent der Fixkosten übernommen. Die Förderhöchstsumme pro Monat sind 1,5 Millionen Euro. Die Antragsfrist endet am 31. August 2021.





Überbrückungshilfe II

Die maximale Förderungshöhe ist hier niedriger veranschlagt als bei der Überbrückungshilfe III. Sie liegt bei 50.000 Euro pro Monat (insgesamt maximal 200.000 Euro). Hilfen können beantragt werden für die Monate September, Oktober, November und Dezember 2020. Gezahlt wird, wenn ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten vorliegt. Oder, wenn es zu einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gekommen ist. Die Antragsfrist endet am 31. März 2021.



Die Überbrückungshilfe wird auf die November- bzw. Dezemberhilfe angerechnet. Eine Inanspruchnahme der Überbrückungshilfe schließt die Inanspruchnahme der Novemberhilfe beziehungsweise Dezemberhilfe also nicht aus.





November-/ Dezemberhilfen

Es werden Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des anteiligen monatlichen Umsatzes vom November beziehungsweise Dezember 2019 gewährt. Es müssen mehr als 80 Prozent Umsatzeinbrüche vorliegen.





Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes

Dazu zählen Garantien des Bundes zur Kreditabsicherung und sogenannte Rekapitalisierungen über Firmenbeteiligungen zur Stärkung des Eigenkapitals. Der Bund stellt dafür ein Gesamtvolumen von bis zu 600 Milliarden Euro zur Verfügung.







KfW-Schnellkredit

Gefördert werden Selbstständige und Unternehmen unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Die Kredithöhen richten sich nach der Zahl der Beschäftigten (maximal 300.000 Euro bis einschließlich 10 Beschäftigte, maximal 500.000 Euro bis 50 Beschäftigte, maximal 800.000 Euro bei mehr als 50 Beschäftigten). Der Kredit wird zu 100 Prozent abgesichert durch eine Garantie des Bundes. Dahingegen sind Zinsen fällig.