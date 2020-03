Das Sächsische Kultusministerium will, dass Eltern ihre Kinder möglichst im häuslichen Bereich betreuen und sich darauf vorbereiten, dass ab Mitte nächster Woche eine komplette Schulschließung angeordnet werden könnte. Darüber soll in der nächsten Woche beraten werden. Trotz Aussetzung der Schulpflicht sind die öffentlichen Schulen, auch die Berufsschulen erst einmal bis Mitte der Woche offen und die Lehrerschaft anwesend, sagte Piwarz. Die Lehrer würden Lernmaterialien für die unterrichtsfreie zusammenstellen. Auch wenn die Schulpflicht ausgesetzt sei, sei diese Zeit keine Ferienzeit für die Schüler, sondern Lernzeit, betonte Piwarz. Auch die Kitas sollen geöffnet sein. Laut Kultusministerium ist das Ziel, nur noch etwa 20 bis 30 Prozent der Kinder in den Einrichtungen zu haben.

Sollten in Sachsen in der kommenden Woche alle Schulen und Kitas geschlossen werden, will das Kultusministerium eine flächendeckende Notbetreuung organisieren, vor allem in den Kitas und Grundschulen. Wie die aussieht, wurde noch nicht mitgeteilt. Vorbereitungen dafür laufen, hieß es dazu am Freitagabend.



Diese Notbetreuung sei vor allem für Kinder und Schüler gedacht, deren Eltern in besonderen Berufsgruppen arbeiten, die für die Daseinsvororge wichtig sind. Welche Berufe damit genau gemeint sind, will Kultusminister Christian Piwarz in den nächsten Tagen mit den Kommunen besprechen. Ministerspräsident Michael Kretschmer hatte in der Pressekonferenz bereits relevante Berufszweige für die Daseinsvorsorge genannt: