Der Landkreis will alle unterstützen, die mit dem Gedanken spielen, wieder nach Nordsachsen zurückzuziehen. 57 Unternehmen bieten Arbeitsplätze an beim Nordsächsischen Rückkehrertag. Der findet am Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt in diesen Städten:





Delitzsch: Kreiskrankenhaus Delitzsch – Foyer

Schkeuditz: Rathaus Kolonnaden

Torgau: Schloss Hartenfels

Eilenburg: Bürgerhaus

Oschatz: Stadthalle Thomas-Müntzer-Haus – Foyer