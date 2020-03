Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen hat wegen der Corona-Krise alle ihre Gemeinden dazu aufgerufen, am morgigen Sonntag auf Gottesdienste zu verzichten. Die Kirchen sollten aber trotzdem offen bleiben, Seelsorgerinnen und Seelsorger als Ansprechpartner in den Kirchen sein und die Glocken läuten. Landesbischof Tobias Bilz will am Sonntag ab 11 Uhr einen Web-Gottesdienst abhalten, der live auf der Homepage der EVLKS sowie bei Youtube zu sehen sein soll.