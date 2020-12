Umtausch und Reklamation von Weihnachtsgeschenken

Claudia Neumerkel: In der Regel hat man 14 Tage Zeit, um ein Onlinegeschäft zu widerrufen. Die Frist beginnt allerdings erst, wenn ich eine korrekte Belehrung erhalten habe. Bei Kaufverträgen beginnen die 14 Tage auch erst dann, wenn mir die Ware übergeben wurde. Bei Dienstverträgen, das könnten zum Beispiel Partnervermittlungsverträge sein oder Online-Fitnessstudio-Abonnements, da beginnt es in der Regel schon mit Vertragsschluss, das heißt: Mit dem Klick beginnen die 14 Tage zu laufen.

Die Rücksendung einer Ware ist nicht mit einem Widerruf gleichzusetzen. Bildrechte: IMAGO

Wenn ich einen Vertrag widerrufen möchte, sollte ich auf jeden Fall belegbar ein Schreiben an den Anbieter senden und mitteilen, dass ich die Ware nicht mehr möchte. Es gibt keine Möglichkeit, einen Widerruf zu erklären, indem ich das Päckchen zurücksende. Also es ist gesetzlich nicht mehr vorgesehen. Einige Anbieter lassen das aber dennoch zu. Aber der Kunde sollte darauf achten, dass er schriftlich erklärt, dass er nicht mehr an dem Vertrag festhalten will und diesen zur Sicherheit auch per Einwurfeinschreiben an den Anbieter versenden.