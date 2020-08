Allein am Mittwoch seien insgesamt 13 Schafe von Wölfen gerissen worden, fünf in Malschwitz bei Bautzen und acht in Bad Düben. Am Dienstag seien es in Laußnitz ein Schaf und in Dresden-Weißig eine Ziege gewesen. Alle getöteten Tiere wiesen demnach einen "wolfstypischen Kehlbiss" auf. Damit sei der Wolf als Verursacher hinreichend sicher. In einigen Fällen seien die Anforderungen an den Mindestschutz erfüllt worden, in vielen Fällen aber nicht.