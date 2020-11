In Sachsen sind am Mittwoch elf unbegleitete, minderjährige Asylsuchende aus griechischen Geflüchtetenlagern angekommen. Wie das Sächsische Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mitteilte, werden die geflüchteten Kinder aus Afghanistan in Einrichtungen in Chemnitz und Leipzig betreut werden. Die Einrichtungen seien darauf spezialisiert, den Kindern und Jugendlichen das Ankommen und die Integration zu erleichtern, so das Ministerium.