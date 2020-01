Einbrecher haben in den Kirchen in Leubsdorf und Olbersdorf Scheiben eingeschlagen. Kirchenfenster sind oft mit buntem Glas kunstvoll gestaltet, und aufwendig zu reparieren. (Symbolbild).

Einbrecher haben in den Kirchen in Leubsdorf und Olbersdorf Scheiben eingeschlagen. Kirchenfenster sind oft mit buntem Glas kunstvoll gestaltet, und aufwendig zu reparieren. (Symbolbild). Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Unbekannte Einbrecher haben in zwei Kirchen in Leubsdorf (Landkreis Mittelsachsen) und Olbersdorf (Landkreis Görlitz) Schäden verursacht. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatten die Unbekannten im Leubsdorfer Ortsteil Schellenberg zwischen Silvester und dem 10. Januar drei Scheiben des Gotteshauses eingeschlagen. Anschließend seien sie in die Kirche eingedrungen. Laut Polizei wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro angerichtet, aber nichts gestohlen.