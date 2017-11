Bei einem Unfall auf der A4 sind am Sonnabendnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Chemnitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN bestätigte, hatte kurz vor der Abfahrt Oberrabenstein eine Windböe ein Auto erfasst. Der Fahrer kollidierte daraufhin mit einem Fahrzeug, das gerade neben ihm fuhr. In der Folge kollidierten insgesamt drei Autos miteinander und den Leitplanken. Eines der Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die A4 war in Fahrtrichtung Erfurt voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau.