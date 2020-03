Die Zahl der Verkehrsunfälle an denen Polizeifahrzeuge beteiligt sind, haben in Sachsen im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden 204 Unfälle registriert. Im Jahr davor waren es 197 Unfälle. Die Reparaturkosten für die Fahrzeuge stiegen laut Ministerium von rund 347.000 auf fast 400.000 Euro. Zu den Unfallursachen machte das Ministerium keine Angaben.

Unfälle bei der Feuerwehr in Leipzig seien nach Angaben der Stadt selten. Seit 2009 gibt es laut der Stadt für alle Fahrzeugführer der Leipziger Feuerwehr zusätzlich zu den vorgeschriebenen Unterweisungen und Belehrungen ein Fahrsicherheitstraining, das auf Fahrten mit Einsatzfahrzeugen und Sondersignal vorbereitet. "Unser Anspruch ist es, die Führer der Einsatzfahrzeuge bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, die unter höchstem psychischen Stress ausgeführt werden müssen", so die Stadt.

In Dresden waren Feuerwehrfahrzeuge in den vergangenen zwei Jahren in je 19 Unfälle verwickelt. 2017 waren es 33. Zumeist sei es bei Blechschäden geblieben. So seien unter anderem die Abmessungen des Fahrzeugs nicht genug beachtet sowie die Fahrbahn- oder Wetterverhältnissen falsch eingeschätzt worden. Dazu kam vereinzelt ein zu geringer Sicherheitsabstand als Unfallursache.