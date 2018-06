Ein Unfall mit einem Bierlaster sorgt seit dem Mittag auf der A72 in Richtung Chemnitz für Verkehrsbehinderungen. In Höhe des Rastplatzes Beutenbach hat der Getränkelaster einen anderen Lkw gestreift. Dabei ist die Seite des Bierlasters aufgerissen. Kästen und Flaschen landeten auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Grünstreifen. Die letzte freie Ausfahrt ist Zwickau West. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf 20 Kilometer. Aktuell sind es zehn Kilometer. Stau gibt es auch auf den Umleitungsstrecken B173 zwischen Mülsen und St. Egidien sowie auf der Straße zwischen Zwickau und Hartenstein.

Auch auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz hat es am Freitag mehrere Unfälle gegeben. So ist am Morgen an der Anschlussstelle Salzenforst ein Bus auf das Heck eines Sattelschleppers aufgefahren. Der 41 Jahre alte Busfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn war Richtung Görlitz über mehrere Stunden komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.



Der Busfahrer war zusammen mit einer 62-jährigen Beifahrerin mit einem ansonsten leeren Reisebus unterwegs, als er auf das Heck des Lkw auffuhr, wie der Polizeisprecher sagte. Ursache soll sein, dass kurz zuvor ein weiterer Lastwagen einen Reifenschaden hatte und auf den Standstreifen rollte. Nachfolgende Fahrzeuge bremsten und wichen auf die linke Fahrspur aus. Der Busfahrer soll das nach ersten Ermittlungen zu spät mitbekommen haben. Aufgrund der Vollsperrung kam es zeitweise zu bis zu zehn Kilometer langen Staus. Gegen Mittag setzte sich der Verkehr dann langsam wieder in Bewegung.