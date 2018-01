Aus den Polizeimeldungen Tresorknacker, Automatensprenger und Bienenmörder

Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen in Rammenau ausgerückt, um den Brand eines Jeeps zu löschen. Wie ein Fotoreporter MDR SACHSEN mitteilte, stand der vordere Bereich eines US-Amerikanischen Pritschenwagens unweit des Gewerbegebietes komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Laut dem Bürgermeister von Rammenau waren elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatz beteiligt.

Zigarettenautomaten gesprengt

Unbekannte Täter haben im Großenhainer Ortsteil Zabeltitz einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Explosion am Sonnabend gegen ein Uhr. Dabei wurden Teile des Automaten bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt.



Auch in Chemnitz ist am Sonnabend, gegen 22:30 Uhr ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Der Automat stand an einer Endhaltestelle im Ortsteil Hutholz in der Marie-Tilch-Straße. Sonntag, gegen drei Uhr, hat eine Polizeistreife einen weiteren gesprengten Zigarettenautomaten in der Claußstraße in Chemnitz entdeckt. Zur Schadenshöhe ist laut Polizei noch nichts bekannt.

Einbrecher in Dresden haben es auf Tresore und Geldautomaten abgesehen

In Dresden hat es in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen mehrere Einbrüche gegeben. Am Freitagabend sind Diebe in der Strehlener Straße ganz gezielt in die sechste Etage eines Bürogebäudes eingebrochen. Sie versuchten dort vergeblich, einen Tresor aufzuhebeln. Als die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die unbekannten Täter, aber nicht ohne zuvor die Aufnahmen der Überwachungskamera mitzunehmen.



Auf einen Tresor hatten es Diebe in der Dresdner Konkordienstraße abgesehen. Sie hebelten am frühen Sonnabend die Eingangstür einer sozialen Einrichtung auf. Nachdem sie sämtliche Räume durchwühlt hatten, stahlen sie einen 50 cm großen Tresorwürfel. Laut Polizei sind der Inhalt des Tresors sowie der Sachschaden derzeit noch unbekannt.

An der Prießnitzaue in Dresden haben unbekannte Täter am Sonntag gegen 5:30 Uhr versucht, einen Geldautomaten zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie zunächst einen Radlader aus einer Betonfabrik. Damit fuhren sie zum angrenzenden Baumarkt, durchbrachen Zäune und Türen und rissen dort brachial einen Geldautomaten aus der Wand. Als der Radlader aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet, flohen die Einbrecher zu Fuß. Der Sachschaden wird derzeit auf 75.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ob die Einbrecher an das Geld des blauen Automaten gekommen sind, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Bienenvölker in Brand gesteckt

Unbekannte haben am Freitagabend im Ebersbacher Ortsteil Freitelsdorf zwei Bienenwagen in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden die Wagen und die darin enthaltenen 30 Bienenvölker komplett zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro.

Flüchtige Straftäter gefasst

Bildrechte: dpa Die Polizei in Chemnitz hat Freitagnacht gleich zwei Straftäter dingfest machen können. Der erste ging den Beamten einer Streife ins Netz. Sie hatten den 21-Jährigen in der Lützowstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Er wurde einer Haftrichterin vorgestellt und danach in eine JVA gebracht. Wie die Polizei mitteilte, soll der 21-Jährige im Oktober 2017 einen räuberischen Diebstahl in Chemnitz begangen haben. Er hatte damals kurz darauf aus dem Verwahrraum eines Polizeireviers fliehen können.



Den zweiten Festgenommenen hat sein loses Mundwerk hinter Gitter gebracht. Die Polizei war in der Nacht zu Sonnabend, gegen 0:45 Uhr zum Sonnenberg gerufen worden. Dort lieferte sich der 32-Jährige eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Gruppe von mehreren Personen in der Fürstenstraße. Er hatte offenbar die jungen Leute mehrfach angepöbelt und eine Konfrontation gesucht, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten schlimmeres verhindern. Bei der Kontrolle des Unruhestifters stellte sich heraus, dass nach ihm per Haftbefehl gefahndet wird. Außerdem hatte er ein gestohlenes Handy bei sich. Er wurde noch in der Nacht in eine JVA überführt.

Wieder Einbruchserie in Chemnitz

Bildrechte: Colourbox.de Nach einer Einbruchserie am vergangenen Freitag waren auch am Sonnabend in Chemnitz Einbrecher unterwegs. So hebelten sie ein Fenster in der Straße am Feldschlößchen auf und erbeuteten Schmuck und eine Kamera.



Durch eine aufgehebelte Balkontür sind unbekannte Täter am Sonnabend gegen 17:30 Uhr in eine Hochparterrewohnung in der Leipziger Straße eingestiegen. Die Mieterin hörte Geräusche und bekam noch mit, wie drei Männer über den Balkon flüchteten. Sie konnten einen Laptop erbeuten. Ein Fährtensuchhund verfolgte die Spur 400 Meter weit. Sie endete an einem Ort mit frischen Reifenspuren.



Am Sonnabendvormittag ist ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße festgestellt worden. Laut Polizei haben Einbrecher im Zeitraum zwischen 2. Januar und 6. Januar die Balkontür gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurden offenbar ein Notebook und einige hundert Euro. Der Sachschaden schlägt mit 1.500 Euro zu Buche.



Ebenfalls über eine aufgehebelte Balkontür sind Einbrecher in eine Hochparterrewohnung in der Reitbahnstraße eingestiegen. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntag kurz nach Mitternacht ereignet. Derzeit ist noch unklar, was gestohlen wurde. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.



Die Polizei sucht für alle Einbrüche Zeugen. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass Zeugen, wenn sie gerade verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft machen, sofort die 110 wählen können - auch wenn aus ihrer Sicht kein Notfall im eigentlichen Sinne vorliegt. Es sei nicht strafbar, Zeugenhinweise über den polizeilichen Notruf abzugeben, so die Polizei.

Betrunkener ramponiert über 30 Außenspiegel

In der vergangenen Nacht hat ein 22-Jähriger in Plauen an 31 Pkw die jeweils rechten Außenspiegel abgetreten. Der Täter wurde gestellt. Laut Polizei ergab ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über ein Promille. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Frau bringt Falschgeld in Umlauf

In Klingenthal wollte eine 29-Jährige in einem Geschäft mit zwei falschen 50-Euro-Scheinen bezahlen. Die Polizei stellte die Scheine sicher. Bei der Frau wurde noch ein weiterer falscher Fünfziger gefunden. Gegen sie wird nun ermittelt.

Dieb stiehlt Diebstahlschutz

In Görlitz hat der Detektiv eines Baumarktes beobachtet, wie sich ein Kunde am Sonnabendnachmittag eine Wechselsprechanlage mit Kamera in seinen Rucksack steckte. Als der Dieb durch den Ausgang entkommen wollte, hielt der Detektiv ihn fest, bekam allerdings nur den Rucksack zu fassen. Der Detektiv verfolgte den Dieb und informierte die Polizei. Die Beamten waren schnell zur Stelle und konnten den 26 Jahre alten Dieb in der Nähe stellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Pkw-Fahrerin im Auto eingeklemmt

Am Sonntag kurz nach Mitternacht hat sich auf der B 171 zwischen Marienberg und Wolkenstein ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei Wolfsberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte frontal mit einem Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten schweres Gerät, um die Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Sie kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Ein erster Alkoholtest ergab 1,12 Promille. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für die Bergung etwa zwei Stunden lang gesperrt werden. Nur mit schwerem Gerät konnten die Einsatzkräfte die Verunglückte befreien. Bildrechte: MDR/André März

Betrunkene 68-Jährige baut Unfall

Im Großenhainer Ortsteil Folbern hat eine 68 Jahre alte Pkw-Fahrerin einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam sie in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 68-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Alkoholtest hatte rund 1 Promille ergeben. Die Insassen des anderen Fahrzeuges - 72 und 70 Jahre alt - wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Sturzbetrunken auf der Autobahn

Auf der A 72 Richtung Leipzig hat ein 43-Jähriger am Sonnabend gegen 20:45 Uhr vier Personen schwer verletzt. Laut Polizei ist er mit seinem Pkw bei Borna kurz vor einer Baustelle auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Die Insassen des vorderen Fahrzeugs - ein Mann, eine Frau und zwei Kinder - wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Polizeibeamte hatten bei dem 43-Jährigen einen Alkoholwert von 2,28 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde eingezogen. Gegen ihn wird ermittelt. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 12.000 Euro.

Betrunkener lässt sich von Unfall nicht aufhalten

Ein 50-Jähriger hat am Sonnabendnachmittag im Raum Lichtenstein eine Spritztour gemacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er mit seinem Pkw auf einer Hauptstraße gegen einen Telefonmast und eine Leitplanke. Danach fuhr er einfach weiter Richtung Lichtenstein und Heinrichsort. Die Polizeibeamten stoppten ihn schließlich auf der S255 bei Zschocken. Beim 50-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von fast zwei Promille gemessen. Der Unfallschaden beträgt 1.000 Euro, so die Polizei.

Betrunkener 76-Jähriger erwischt

Unfallfrei ist die Trunkenheitsfahrt eines 76-Jährigen ausgegangen. Laut Polizei haben Beamte den Pkw-Fahrer am Sonnabend in Leisnig kontrolliert. Der Alkoholtest ergab 1,34 Promille. Die Polizei kassierte seinen Führerschein. Der 76-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

MDR