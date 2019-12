Bildrechte: MDR/Rainer Wolf

In der Polizeidirektion Dresden wurden bis Anfang Dezember 2.714 Personen als vermisst gemeldet. 62 von ihnen sind bisher nicht aufgefunden worden. Die meisten wurden innerhalb der ersten zehn Tage gefunden. Im Vergleich zum Vorjahr (3.274) sind die Vermisstenmeldungen in der Polizeidirektion Dresden gesunken.

In der Polizeidirektion Leipzig wurden nur zwei Personen der 2.369 Vermisstenfälle nicht aufgefunden. Es handelt sich dabei um den 47-jährigen Karsten B. und die 23-jährige Yolanda K.

Karsten B. verließ am 27. Mai seine Arbeitsstätte in Leipzig-Lindenau. Am nächsten Tag erschien er nicht zur Arbeit. Er meldete sich nicht auf Arbeit und auch zu seiner Familie hatte er seitdem keinen Kontakt. Der 47-Jährige ließ sein Mobiltelefon zu Hause liegen.

Laut Polizei fährt er einen silbergrauen Pkw Skoda Fabia. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise darauf, warum B. verschwunden ist. Bekannt ist der Polizei nur, dass er am frühen Morgen des 28. Mai an der Raststätte Köckern einen dreistelligen Bargeldbetrag abhob.

Studentin aus Leipzig weiter vermisst

Yolanda K. wird seit dem 25. September 2019 vermisst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Studentin Yolanda K. wollte am 25. September in ein Möbelhaus gleich hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt fahren. Ob sie dort angekommen ist, ist laut Polizei nicht klar. Ein Fährtenhund konnte ihre Spur von ihrer Wohnanschrift zur Haltestelle am Südplatz verfolgen.

Ein Verbrechen sowie ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, so Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft. Zudem leidet die Vermisste laut Polizei unter plötzlichen Ohnmachtsanfällen, was die Gefahr für ihr Leben noch erhöhe. Auch in den Krankenhäusern der näheren Umgebung sei Yolanda nicht eingewiesen worden. Mehrere Suchaktionen der Polizei verliefen ins Leere.

In der Polizeidierektion Chemnitz wurden 727 Personen als vermisst gemeldet. 52 von ihnen sind bisher nicht aufgefunden worden. Im Zuständigkeitsbereich gibt es derzeit fünf Langzeitvermisste. Der älteste Fall stammt dabei aus dem Jahr 1983. In allen fünf Fällen gebe es derzeit keine konkreten Ermittlungsansätze, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN.

"Vermisstenvorgänge bleiben 30 Jahre lang offen. So lange besteht auch mindestens die Fahndungsausschreibung als vermisste Person im polizeilichen Auskunftssystem", so die Polizeidirektion Chemnitz. Ein Beispiel für eine Langzeitvermisste ist Johanna T., die seit Juni 2013 verschwunden ist. Die damals 88-Jährige verließ ein Pflegeheim im Stadtteil Altendorf mit ihrem Rollator, in Hausschuhen und ohne Jacke. Seitdem gibt es keine Anhaltspunkte dazu, wo die Seniorin hingelaufen ist oder was ihr möglicherweise zugestoßen ist.

Bildrechte: MDR/Rainer Wolf

Die Polizeidirektion Zwickau führt keine eigene Vermisstendatei. 896 Vermisstenanzeigen wurden bearbeitet. Darunter befänden sich allerdings auch Fälle von sogenannten Dauerausreißern. Zusätzlich zu diesen Zahlen sind noch weitere Fälle hinzuzurechnen, bei denen die Person nicht mit dem Status "Vermisste Person" gekennzeichnet wurde, weil sie unmittelbar nach Vermisstenmeldung wieder gefunden wurde. Keiner der bearbeiteten Vermisstenfälle hat sich in den vergangenen Jahren als Verbrechen herausgestellt.

Von den 504 Vermisstenfällen in der Polizeidirektion Görlitz konnten alle Personen wieder aufgefunden werden. Insgesamt wurden 960 Vermisstenvorgänge bearbeitet, da einzelne Personen mehrfach vermisst waren. Zum Beispiel ist ein 17-Jähriger 29 Mal als vermisst gemeldet worden. In den meisten Fällen konnte die vermisste Person innerhalb eines Tages gefunden werden. Die durchschnittliche Auffindezeit aller Vermisstenvorgänge lag in diesem Jahr bei 4,4 Tagen.

Die Anzahl der Vermisstenfälle war im Vorjahr deutlich höher. Für die Polizeidirektion Görlitz sind insgesamt 17 Vermisstenfälle mit sogenannten Langzeitvermissten bekannt.