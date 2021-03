Zum heutigen Aktionstag gegen ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern hat Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier verlangt, die Lohnlücke "endlich ganz zu schließen". Der 10. März gilt in diesem Jahr als bundesweiter Equal Pay Day - dem Tag, der die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern anprangert. Symbolisch betrachtet arbeiten Frauen bis zum Equal Pay Day umsonst, während Männer für den gleichen Job bei gleicher Qualifikation ab dem 1. Januar eines Jahres schon bezahlt werden.

Bundesweit beträgt die Lohnlücke 19,2 Prozent. Frauen verdienen damit ein Fünftel weniger als Männer. Die Lohnschere klafft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in der Bundesrepublik besonders weit auseinander. Der EU-Durchschnitt liegt bei 15 Prozent. Ungerechter bei der Entlohnung geht es außer in Deutschland nur noch in Österreich, Lettland und Schlusslicht Estland (21,7 Prozent Lohnunterschied) zu.