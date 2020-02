Insgesamt elf Firmen nehmen an der Reise teil. Diese kommen aus unterschiedlichen Gebieten wie Maschinen- und Anlagenbau, Petrochemie, Ingenieursdienstleistungen und Verkehrsplanung. Neben mehreren Unternehmensbesuchen in der Region sind die Eckpunkte der Reise für die sächsischen Unternehmen Kooperationsforen und Geschäftsgespräche.

Laut Thomas Horn, Geschäftsführer der WFS, ist der Maschinenbau, die erdölverarbeitende Industrie sowie der Schiffs- und Flugzeugbau der beiden Städte modern und gut entwickelt. In diesen Bereichen seien auch Sachsens Unternehmen im internationalen Vergleich weit vorn. Horn findet das sei: “Grund genug für uns, auch in der Ukraine nach Kooperationspartnern und Markteinstiegsmöglichkeiten zu suchen.“

Die Ukraine hat 42 Millionen Einwohner. Davon leben in den beiden Regionen Odessa und Mykolajiw insgesamt 3,6 Millionen Menschen. 2014 brach die Wirtschaft der Ukraine aufgrund des Krieges in der Ostukraine zusammen. Jetzt kommt die sie wieder in Schwung. So rechnet die Nationalbank des Landes in den Jahren 2019 und 2020 mit einem Bruttoinlandsproduktes von je 3,5 Prozent.