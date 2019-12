Sachsens Unternehmer des Jahres gesucht

Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass der Betrieb seinen Hauptsitz oder einen Standort in Sachsen hat. Außerdem muss es mindestens zehn Beschäftigte geben; der Jahresumsatz sollte mindestens 500.000 Euro betragen und das Unternehmen schon fünf Jahre am Markt aktiv sein. Die Bewerber müssen außerdem eigene Anteile am Unternehmen besitzen. Mehrheitlich muss die Firma in Privatbesitz sein.



Neben der unternehmerischen Leistung im Geschäftsjahr 2019 ist auch die erfolgreiche Gesamtentwicklung des Unternehmens wichtig. Dazu zählen die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Innovationen, Kundennähe sowie Engagement in der Region.