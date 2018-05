Ein knappes halbes Jahr lang konnten sächsische Unternehmen für den Preis "Unternehmer des Jahres" vorgeschlagen werden. Heute werden die überzeugendsten Firmenkonzepte und Strategien in Dresden ausgezeichnet. Dabei achtet die Jury auch auf eine gute Geschäftsidee, Wachstum bei Umsatz oder Mitarbeiterzahl und das soziale Engagement der Firmen. Im Blick haben die Juroren auch Konzepte in der Umweltarbeit und das Thema Familienachfolge, wenn also in einer Firma mehrerer Generationen erfolgreich ihren Weg gehen. Der Mitinititor des Unternehmerpreises und Verlagsleiter der DDV-Mediengruppe, Carsten Dietmann sagte: "Unsere Unternehmer leisten Großartiges, weil sie Mitarbeiter beschäftigen und damit Sachsen voranbringen. Sie sind aber oftmals viel zu bescheiden."

Eine Bronzefigur gibt es für die Macher sächsischer Erfolgsgeschichten. Bildrechte: Quelle: Initiative „Sachsen Unternehmer des Jahres“ Am Freitag richten sich die Scheinwerfer der Unternehmer-Preis-Gala in der Gläsernen Manufaktur in Dresden auf den Gewinner. Als Auszeichnung gibt es eine von der Bildhauerin Małgorzata Chodakowska geschaffene Bronzeskultptur namens "Die Träumende". Ausgelobt wird außerdem der Sonderpreis "Sachsen gründet - Start-Up 2018". Er richtet sich an Gründer, die eine innovative Geschäftsidee haben und deren Firma zwischen Januar 2013 und Dezember 2016 gegründet wurde. Die Finalisten müssen das Publikum von ihren Ideen überzeugen.

Das sind die nominierten Unternehmen:

APPSfactory GmbH - Leipzig

Die Leipziger Forma APPSfactory hat schon viele Preise für Innovationen und Ideen bei der App-Entwicklung bekommen. Bildrechte: APPSfactory GmbH Die Firma mit Sitz in Leipzig ist eine Spezialagentur, die Apps für Handys, Tablets und Smart Watches und Smart TV plant und programmiert. Als Cross-Plattform-App-Agentur realisiert sie Applikationen für diverse Betriebssysteme wie Android, iOS, Tizen, Windows 10 und Blackberry. Im Portfolio finden sich App-Lösungen von Konzernen, Vereinen und Aktionen aus aller Welt, die sich wie das Who-is-Who 2.0 lesen. Die Unternehmerpreis-Jury lobt die Appsfactory u.a. für ihre starke Kundenorientierung, für das Mitarbeitermanagement, zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten und den Einsatz für den Nachwuchs an mitteldeutschen Hochschulen.

digades GmbH- Zittau

Digades-Geschäftsführer Lutz Berger setzt auf die Motorradbranche. Bildrechte: Digades GmbH Seit 1991 arbeitet die Firma Digades an Elektroniklösungen. Das Unternehmen in Zittau arbeitet weltweit für die Automobilindustrie, fürs Internet der Dinge und Motorrad-Hersteller. Mittlerweile sind die Lausitzer die Weltmarktführer von Funkfernbedienungen für Automobilstandheizungen. Genau diesen Innovationsgeist betont die Jury in ihrer Auswahl für die Endrunde. Im vorigen Jahr erwirtschafteten 190 Mitarbeiter 25,3 Millionen Euro Umsatz. Neben dem Hauptstandort in Zittau arbeiten auch in Nordhausen in Thüringen Mitarbeiter in der Entwicklungsniederlassung. Digades bildet seine eigenen Fachkräfte aus und setzt auf spezielle Talentförderung.

GK Software SE

Das Hauptquartier des börsennotierten Unternehmens in Schöneck. Die Jury lobt die vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Bildrechte: GK Software SE Als zukunftsträchtiges Unternehmen mit guter Bonität schätzt die Preisträger-Jury die Firma GK Software SE in Schöneck ein. 1990 wurde das Unternehmen gegründet und hat zwölf Standorte in Deutschland, Europa, den USA und in Südafrika. Für das börsennotierte Unternehmen entwickeln 1.011 Mitarbeiter Software-Lösungen zur Unternehmenssteuerung. Schwerpunkt sind Handelsunternehmen. Egal, ob Firmen ihre Zweigstellen mobil lenken wollen oder ein System benötigen, um weltweit tausende Filialen zu steuern, GK Software erarbeitet dafür technische Lösungen. Die werden auch von SAP weltweit vertrieben, was der Jury in der Begründung zur Nominierung als •erfolgreiche Akquise auffiel. Der Umsatz belief sich 2017 auf 90,5 Millionen Euro.

Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG

Design trifft Handwerkskunst im Erzgebirge: Liebhaber der Nassrasur sollen luxuriöse Mühle-Produkte nutzen. Bildrechte: Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG Das Mittelstandsunternehmen produziert die Marke Mühle für Nassrasier-Fans. Bereits seit 1945 gibt es die inhabergeführte Firma in Stützengrün. Inzwischen stellt die dritte Generation der Familie Pinsel, Rasierer und Pflegeprodukte her. Neben Handwerkskunst legen die Geschäftsführer Wert auf Design und wollen damit auch jüngere Zielgruppen erreichen. Ein Punkt, der der Preis-Jury wichtig ist: Die Verbindung von traditionellem Handwerk und Innovaitionsfreude eines Industrieunternehmens. Die Hans-Jürgen Müller GmbH engagiert sich auch in sozialen Bereichen und gilt als Vorbild für Integration und Inklusion.

Ölmühle Moog GmbH

Das Bio-Öl wird im Labor der Ölmühle Moog streng kontrolliert. Bildrechte: Ölmühle Moog/Bioplanete Bio und regional gehören für die Inhaber der Ölmühle Moog in Lommatzsch zusammen. Das Spezialgebiet des Unternehmens ist die naturbelassene Herstellung von Bio-Ölen. Rohstoffe bekommen die Lommatzscher von Produzenten in Bio-Qualität aus der Provence, Kenia, den Philippinen, der Lausitz und der Region und vom selbst bewirtschafteten Biohofgut. In die Endrunde der Unternehmenspreiskandidaten kam die Ölmühle auch für ihren Einsatz im Bereich Umweltschutz und Reduzierung von Verpackungsabfall. Lobend erwähnt wird auch das politische Engagement •für Öko-Landwirtschaft auf Bundesebene und für das sächsische Ernährungshandwerk.

Als Start-Ups 2018 wurden für den Gründerpreis nominiert:

Hero Society Impact gGmbH aus Leipzig

mr. flint Innovation aus Weißwasser

Staffbase GmbH aus Chemnitz

Texlock GmbH aus Leipzig

watttron GmbH aus Freital

In der Gläsernen Manufaktur Dresden werden die Unternehmerpersönlichkeiten am Sonnabend gewürdigt. Bildrechte: dpa