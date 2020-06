Für ihre unternehmerische Leistung wurden die drei Gründer und Geschäftsführer der 2009 gegründeten Agentur am heutigen Freitag in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden mit dem Preis "Sachsens Unternehmer des Jahres 2020" ausgezeichnet. In einem coronabedingt deutlich kleineren Rahmen als sonst üblich nahmen Alexander Trommen, Roman Belter und Rolf Kluge nun gemeinsam die Auszeichnung entgegen - und können sich als sichtbares Zeichen die von der polnischen Künstlerin Malgorzata Chodakowska gestaltete Preisskulptur "Die Träumende" ins Büro stellen.

Damit erfüllt sich für das Trio durchaus auch ein kleiner Traum - es ist bereits das fünfte Mal, dass sich die Appsfactory am Unternehmerpreis beteiligt hat. Diesmal hat es für die Bestplatzierung auf dem Podest gereicht - was auch mit dem schnellen Wachstum des Unternehmens zu tun hat. Zwei Jahre nach dem Start hatte die Firma bereits 22 Mitarbeiter. Heute sind es 220 an vier Standorten - neben Leipzig sind das Hamburg, Erfurt und München. Weitere sollen dazukommen. Die Räumlichkeiten in der Leipziger Nikolaistraße reichen schon jetzt nicht mehr, der Umzug in ein neues Domizil mit einer Verdoppelung der derzeitigen Bürofläche ist geplant.