Der Titel "Sachsens Unternehmer des Jahres" ist der renommierteste Wirtschaftspreis, den der Freistaat zu vergeben hat. Auch in diesem Jahr wird er wieder in Zusammenarbeit mehrerer Partner vergeben, die auch in der Jury vertreten sind. Getragen wird der Unternehmerpreis von der Sächsischen Zeitung, der Freien Presse, der Leipziger Volkszeitung und dem MDR sowie von VW, AOK, der Landesbank Baden-Württemberg und der Unternehmensberatung KPMG. Der Preisträger steht bereits fest und wird in zwei Wochen verkündet.