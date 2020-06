02.06.2020 | 18:12 Uhr Scanacs holt sich mit Innovation bei Medikamenten-Erstattung Gründerpreis

Am Ende waren es 23 Stimmen, die den Unterschied machten: Das Dresdner Start-up Scanacs GmbH ist Gewinner des Preises "Sachsen gründet – Start-up 2020". Der Software-Spezialist konnte das Publikum in einer Online-Abstimmung am besten von seiner Geschäftsidee überzeugen. Die Firma hat nach eigenen Angaben "einen der aufwendigsten und teuersten Prozesse des deutschen Gesundheitswesens" digitalisiert. Sie erhielt 464 Stimmen, dicht gefolgt von 441 Stimmen für das Start-up "Madebymade".