Initiative fordert Gemeinschaftsschule für Sachsen

Am Sonnabend beginnt in Sachsen eine Unterschriftenaktion für die Einführung der Gesamtschule. Das Bündnis "Gemeinschaftsschule in Sachsen - Länger gemeinsam Lernen" hat zu der Aktion aufgerufen. Grundlage ist ein Gesetzentwurf der Initiative, nach dem das Schul- sowie das Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat um die neue Schulart ergänzt werden soll.