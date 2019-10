Der sächsische Landtag kommt am Mittwoch zu seiner zweiten Sitzung nach der Wahl zusammen. Einziges Thema der Sondersitzung ist die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf Antrag der AfD. Der Ausschuss soll sich mit der Kürzung der AfD-Kandidatenliste zur letzten Landtagswahl beschäftigen.

Die AfD will vor allem klären, ob Mitglieder der Staatsregierung die Listenkürzung beeinflusst haben, so wie es die Partei vermutet. Der Landeswahlausschuss hatte wegen formaler Fehler nur 18 AfD-Kandidaten zur Wahl zugelassen. Der Verfassungsgerichtshof Sachsen hatte diese Entscheidung teilweise korrigiert und 30 AfD-Kandidaten zugelassen .

Vertreter aller anderen Parteien erklärten im Vorfeld der Sondersitzung, dass sie der AfD ihr Minderheitenrecht nicht streitig machen wollen. Der Partei stehe mit ihrer Fraktionsstärke die Einsetzung eines Ausschusses zu. Allerdings äußerten einige Politiker auch heftige Kritik. Der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann sagte, die Aktion sei eine Nebelkerze der AfD, um die eigene Verantwortung am Listendesaster zu verschleiern. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Stephan Meyer, meinte, man wolle in dem Untersuchungsausschuss auch deutlich machen, was bei der AfD alles schief gelaufen sei.