In Sachsen wächst die Zahl der Geschäfte mit unverpackten Lebensmitteln. Christin Neubert vom Berufsverband der Unverpackt-Läden sagte, in den vergangenen drei Jahren hätten 13 Läden im Freistaat eröffnet. Vier weitere seien in Planung. Die Unverpackt-Läden sind in Großstädten wie Leipzig und Dresden zu finden, aber auch in kleineren Städten wie Werdau. Sie bieten zumeist Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsprodukte ohne Verpackungen an. Die Waren werden in Mehrwegbehälter abgefüllt und haben meist Bio-Qualität.