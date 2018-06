In Sachsen gibt es seit dem Mittag örtlich heftige Unwetter. Zunächst waren nach Angaben des MDR-Wetterstudios Teile des Vogtlandes betroffen. So gingen in Eubabrunn bei Markneukirchen binnen zwei Stunden rund 70 Liter pro Quadratmeter nieder. Auch in Teilen des Erzgebirges gab es Gewitter. Am Nachmittag lag eine Gewitterlinie über der Neiße. Sie reichte vom Zittauer Gebirge bis zur Muskauer Heide. Für die Region galt eine Unwetterwarnung. Nördlich von Niesky fielen laut Wetterstudio in einer Stunde 36 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Starkregen fällt allerdings örtlich begrenzt, wie die Experte betonen. Eine genaue örtliche Vorhersage ist nicht möglich.



Weitere Informationen in Kürze.