Heftige Gewitter ziehen über Sachsen hinweg

Heftige Gewitter mit Starkregen haben in der Nacht in Teilen Sachsens Schäden angerichtet. Betroffen war vor allem der Erzgebirgskreis. Nach Angaben der Polizei wurde die Bundesstraße 95 zwischen Ehrenfriedersdorf und Thum unterspült und musste halbseitig gesperrt werden. In Großolbersdorf liefen die Keller mehrerer Häuser und des Rathauses voll. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Geröll und entwurzelte Bäume zu beseitigen.

Die Gewitterfront überquerte das Erzgebirge gegen 21 Uhr von Südwest nach Nordost. Zum Problem wurde der Starkregen. Laut MDR-Wetterstudio fielen in Ehrenfriedersdorf innerhalb kürzester Zeit bis zu 48 Liter Regen pro Quadratmeter. Härter getroffen hatte es dagegen den Altlandkreis Mittleres Erzgebirge. Hier prasselten in zwei Stunden bis zu 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter auf die Erde. Das war zu viel für die ausgedörrten Böden und die Kanalisation. Die Wassermassen schossen in Ehrenfriedersdorf aus den Gully Deckeln heraus und rissen diese aus Ihren Halterungen. Dazu setzte der kräftige Starkregen die Bundesstraße 95 unter Wasser. Sie musste noch am Abend gesperrt werden. Innerhalb kürzester Zeit schwoll auch die "Willisch" stark an und führte rasch zu Hochwasser.

Etwa 14 Feuerwehren waren in der Nacht im Erzgebirge im Einsatz. Ob bei dem Unwetter jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Noch in der Nacht begutachtete die zuständige Straßenmeisterei das Ausmaß der Schäden, die so schnell wie möglich beseitigt werden sollen.

