Ab Montagabend Unwetter in Sachsen erwartet

Das Pfingstwochenende könnte in Sachsen örtlich mit heftigen Unwettern zu Ende gehen. Der Deutsche Wetterdienstwarnt ab Montagabend vor heftigem Starkregen, Sturmböen und auch Hagel. Die Körner können demnach eine Größe von drei bis fünf Zentimetern erreichen. Die Gewitter werden den Vorhersagen zufolge die Nacht zum Dienstag anhalten.



Vor den Gewittern müssen die Sachsen mit einem äußerst schwülen Wetter zurechtkommen. Die Höchstwerte am Pfingstmontag liegen laut MDR-Wetterstudio zwischen 23 Grad in Klingenthal und 30 Grad in Bautzen. Im Laufe der Woche gibt es kaum Wetteränderung.