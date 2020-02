Vielerorts in Sachsens sind am Sonntag bis spät in die Nacht die Feuerwehren im Einsatz gewesen. Sturmtief Yulia hatte etliche Bäume umgeweht. Allein bei der Chemnitzer Polizei gingen rund 30 Notrufe ein. In der Gemeinde Wechselburg und in Bolbritz bei Bautzen stürzten Bäume in Stromleitungen. Im Leipziger Osten drohte am Sonntagnachmittag am Technischen Rathaus ein Baugerüst einzustürzen. Die Prager Straße war vorübergehend gesperrt, bis die Feuerwehr die Baustelle gesichert hatte.