In Sachsen drohen ab dem Nachmittag Gewitter und Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab deshalb Unwetterwarnungen für die Landkreise Nordsachsen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge heraus. Grund für diese Unwetter sei eine sogenannte Luftmassengrenze über Mitteldeutschland. Diese trenne trocken-warme Luft im Nordosten von sehr feuchter Luft im Südwesten. Entlang dieser Grenze sind heftige Schauer und Gewitter möglich, so der DWD.

Laut des DWD ist bis Freitagnacht östlich der Elbe mit Gewittern mit Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Auch Sturmböen mit bis zu 65 km/h seien möglich. Lokal drohen zudem Unwetter aufgrund von heftigem Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie Sturmböen mit bis zu 80 km/h und Hagel.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte es in Sachsen Unwetter gegeben. Sie richteten jedoch kaum Schäden an.