Der Höhepunkt des Sturms wird in Sachsen in der Nacht zum Montag erreicht. Auf dem Fichtelberg werden Orkanböen um 130 km/h prognostiziert, in tieferen Lagen können ebenfalls orkanartige Böen auftreten. Dazu kommen überall kräftige Regenschauer, die in den Bergen auch in Schnee übergehen. Der DWD warnt außerdem vor heftigen Gewittern.



"Der Montag wird generell ein stürmischer Tag", sagte Sebastian Altnau von der DWD-Vorhersagezentrale. Auch für Dienstag sehen die Aussichten trüb aus: Ein neues, kleineres Tief zieht nach DWD-Angaben in der Nacht zum Dienstag heran. Deshalb bleibe es nasskalt und stürmisch. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 Meter - immerhin ein Trost für alle Winterferienkinder in Sachsen. Erst im Laufe des Dienstags beruhigt sich die Lage langsam wieder.

Bildrechte: IMAGO Die Deutsche Bahn rechnet ab Sonntagmittag mit Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr - zuerst im Nordwesten. Damit mögliche Oberleitungsschäden schnell repariert werden können, hat die Bahn Mitarbeiter und Reparaturfahrzeuge an strategisch relevanten Orten zusammengezogen. Auf der DB-Homepage heißt es dazu auch: "Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sind in Bereitschaft, um gegebenenfalls Gleise von umgefallenen Bäumen zu befreien. Auch das Personal in den Bahnhöfen wird verstärkt". Die meisten Kilometer des 33.400 Kilometer langen Streckennetzes liegen unter freiem Himmel.

Warnungen und Informationen über Beeinträchtigungen bei der Deutschen Bahn finden Sie hier.

Kulanzregeln der Bahn

Die Bahn hat Kulanzregelungen getroffen für Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten. Alle Tickets des Fernverkehrs für die Reisetage 9. Februar bis einschließlich 11. Februar sind weiterhin gültig und können bereits ab Sonnabend, 8. Februar und bis mindestens Dienstag, den 18. Februar, genutzt werden. Das gilt für Fahrkeiten im Flexpreistarif und für Sparpreistickets. "Wer nicht reisen will, kann sein Ticket kostenfrei stornieren", sagte ein Bahn-Sprecher.