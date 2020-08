Erst am Montag hatte es in Teilen Sachsens schwere Unwetter gegeben. In mehreren Ortschaften des Landkreises Meißen wurden Straßen und Keller überflutet. Beeinträchtigt war auch der Zugverkehr der Lößnitzgrundbahn zwischen Radebeul und Radeburg.



Auch in Reinsberg und Neundorf haben die Unwetter große Schäden angerichtet. So wurde unter anderem das Freibad in Neundorf von Schlammmassen überspült.