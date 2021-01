So wird das Wetter am Wochenende Die Sachsen müssen am Wochenende mit Wind, Schnee und Glätte rechnen. In der Nacht zum Sonnabend fallen bis in tiefe Lagen 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, im Stau des Erzgebirges auch mehr.



Im Laufe des Sonnabends gibt es verbreitet Schneeregen bis in tiefe Lagen, oberhalb von 300 Metern schneit es. In der Oberlausitz werden 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee erwartet. In den Kammlagen des Erzgebirges muss bei starken Windböen mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 1 bis 4 Grad, im Bergland auf bis zu minus bis plus 2 Grad.



Am Sonntag setzt sich der Schnee und Schneeregen fort. Die Temperaturen steigen auf 1 und 3 Grad, im Bergland auf minus 3 bis plus 1 Grad.