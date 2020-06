Urlaub zu Hause steht in diesen Sommerwochen für viele an, die coronabedingt nicht ins Ausland reisen können oder wollen. MDR SACHSENSPIEGEL stellt Regionen im Freistaat vor, an denen noch nicht jeder war und die mit wahren Schätzen punkten. Im Osterzgebirge kann man nicht nur wandern und frische Luft genießen, sondern auch kostbare Barockschlösser, verwunschene Parks und romantische Linden entdecken, in denen man sich als Familie sogar verstecken kann.



Wem all das noch nicht reicht, dem schlägt in Glashütte das richtige Touristen-Stündlein: Das Uhrenmuseum feiert in diesem Jahr 175 Uhrmachertradition in der Stadt. Das Museum zeigt edle Meisterstücke und Kostbarkeiten.

Bildrechte: MDR/Kathrin König