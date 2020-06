Das große Aber erlebten allerdings viele Reisende in den zurückliegenden Wochen. Bei der Verbraucherzentrale Sachsen hätten sich sehr viele Betroffene gemeldet, die von Hotelanbietern und Reiseveranstaltern unterschiedlichste Ausreden gehört hätten, warum Anzahlungen oder Reisepreise nicht rückerstattet werden könnten. "Da wurde sich auf Insolvenzgefahr berufen, selbst bei den Platzhirschen der Reisebranche. Andere behaupteten auf ihren Homepages rechtlich falsche Dinge oder begründeten ihre eigenen Rückzahlungsregeln überhaupt nicht." Michael Hummel berichtet von Fällen, bei denen Betroffenen statt Reiserückzahlungen Kuscheltiere oder Rabatte für die nächste Buchung angeboten wurden. "Bei teuren Reisen lohnt es sich immer, Klage einzureichen, wenn der Anbieter die Anzahlungen zurückbehalten will."

Als erstes empfiehlt Reiserechtsexperte Michael Hummel, dass man seine Forderung schriftlich geltend macht und eine Zahlungsfrist setzt - am besten per Einschreiben oder Fax. "Das dokumentiert die Geldforderung." Dann würde Anwalt Hummel ein Jahr lang abwarten, wie sich die wirtschaftliche Situation des Hotels oder Veranstalters entwickelt. "Man sollte schauen, ob er wirklich geschlossen, insolvent oder nicht mehr am Markt ist", meint Michael Hummel. Dann müsse man entscheiden, ob man gerichtlich gegen den Anbieter vorgehen wolle oder nicht. Aber: "In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sein Geld nicht wiedersieht", erklärt der Verbraucherrechtsanwalt.