Nato-Manöver US-Militärkonvois fahren durch Sachsen

Saber Strike "Saber Strike" ist eine jährliche Manöverreihe in Osteuropa. An ihr sind rund 20 Nationen beteiligt. Die Übung findet von Ende Mai bis Mitte Juni statt. Seit 2011 führen die US-Streitkräfte die Übung regelmäßig durch. Hintergrund sind die wachsenden Spannungen mit Russland seit der Ukraine-Krise.

Auf zwei Routen geht es für die Militärkonvois durch den Freistaat: Der erste Weg führt über die A9 an Leipzig vorbei Richtung Berlin. Von dort aus geht es über Frankfurt/Oder nach Polen. Auch der zweiten Route geht es entlang der A72 und A4 an Zwickau, Chemnitz und Dresden vorbei Richtung Polen. Geplant sind Halte am Truppenübungsplatz Oberlausitz und in Frankenberg.

Die Kolonnen sind relativ langsam unterwegs. Lediglich 60 km/h schaffen die Konvois. Unterteilt sind sie in mehrere Marschgruppen, in der je 20 Fahrzeuge in Kolonne fahren. Die Konvois sollen sowohl am Tag als auch in der Nacht unterwegs sein. Autofahrer dürfen die Marschgruppen zwar überholen, einreihen darf man sich aber nicht, weiß Rohrschneider: "Den Autofahrern empfehle ich, eine militärische Marschkolonne wie einen Schwertransport zu behandeln. Bitte nicht in die Kolonne reinfahren. Es ist gefährlich und man kommt aus der Kolonne nur schwer wieder raus."