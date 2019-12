In der Innenstadt von Meißen hat der Wintermarkt bis Neujahr geöffnet. Bildrechte: MDR/Stadt Meißen Bahrmann

Dresden: Die Rauhnächte im Stallhof sind vom 27. bis 30 . Dezember täglich von 11 bis 21:30 Uhr zu erleben.



Pillnitz: Der beleuchtete Park am Schloss hat als "Christmas Garden" am Silvester-Tag geschlossen, ansonsten bis 5. Januar 2020 täglich von 16:30 bis 22 Uhr geöffnet.



Meißen: Der Wintermarkt auf dem Marktplatz ist vom 25. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.



Pirna: Der Weihnachtsmarkt Canalettomarkt ist vom 27. bis 30. Dezember täglich ab 11 Uhr geöffnet.



Torgau: Erstmals gibt es in der Elbestadt bis zum 1. Januar einen Wintermarkt auf dem Marktplatz. Geöffnet ist von 14 bis 20 Uhr. In der Silvesternacht ist bis 1 Uhr nachts geöffnet.



Oberwiesenthal: Der Neujahrsmarkt auf dem Marktplatz des Kurortes hat vom 27. Dezember 2019 bis zum 5. Januar 2020 ab 11 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag bleibt der Markt geschlossen.