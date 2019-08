Das Bundesinnenministerium hatte 2013 den "Gremium Motorcycle Club Sachsen" und die sogenannten Chapter in Dresden, Plauen, Chemnitz sowie die in Brandenburg beheimateten "Nomads Eastside" verboten. Auslöser für das Verbot waren mehrere Gewalttaten Ende 2011 in Königs Wusterhausen in Brandenburg. Erst wurde ein Gremium-MC-Mitglied bei einem Messerangriff schwer verletzt, weil es einen Hells-Angels-Präsidenten beleidigt haben soll. Dann kam es zu einem Racheakt von Gremium-Rockern vor einer Diskothek, bei dem ein unbeteiligter 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche konnte nur mit einer Notoperation gerettet werden.