Im letzten Monat des Jahres sind die Verbraucherpreise in Sachsen in Bewegung gekommen. Im Schnitt legten sie laut Statistischem Landesamt in Kamenz gegenüber Dezember 2016 um 1,7 Prozent zu. Deutliche Unterschiede gab es unter anderem bei den Lebensmitteln. Während Geflügelfleisch beinahe zu den Konditionen des vergangenen Jahres erhältlich war, kam es bei Äpfeln und Schnittkäse zu Preissprüngen von 23,1 und 10,2 Prozent. Berücksichtigt man nicht nur den einzelnen Monat, sondern das Gesamtjahr, fällt der Anstieg ebenfalls spürbar aus. Mit einem Wert von 1,9 Prozent wird er 2017 etwa dreimal so hoch sein wie 2016.