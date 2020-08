Verbraucherschützer warnen vor sogenannten Sex-Bots. Wie die Verbraucherzentrale Sachsen am Donnerstag mitteilte, würden Fake-Profile mit Sex- oder Datingangeboten zunehmend die Social-Media-Kanäle erobern. Ein anzügliches Bild oder Kommentare wie "are there single men here?" dienten als Lockmittel. Wenn man auf Links in diesen Profilen klicke, führten diese zu kostenpflichtigen Dating-Websiten.