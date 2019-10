In Sachsen ist ein Mensch nach dem Verzehr keimbelasteter Wurstwaren der hessischen Firma Wilke erkrankt. Das teilte das sächsische Gesundheitsministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut und auf das Bundesinstitut für Risikobewertung mit.



Laut Behörden gibt es bundesweit 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. In Südhessen waren zwei ältere Menschen gestorben. In mehreren Fällen seien in Wurstprodukten Listerien nachgewiesen worden, hieß es vom Bundesamt für Verbraucherschutz.