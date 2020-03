Nach Meinung von Lauenroth-Mago sei der Job ohnehin schon "stressgeladen". Menschen müssten von Hamsterkäufen zurückgehalten werden, während sich die Angestellten gleichzeitig vor einer möglichen Infizierung fürchten müssten. Dies strenge "einfach viel mehr an als das Normale", betonte der Verdi-Fachmann. Die Beschäftigten bräuchten die Möglichkeit, Luft zu holen, so Lauenroth-Mago weiter.

Die sächsische Landesregierung hatte in dieser Woche zahlreiche Regelungen gelockert, um die Regale in den Supermärkten schneller auffüllen zu können. Unter anderem wurde das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen samt der Ruhezeiten für Fahrer ausgesetzt. Zudem wurden die Sonntagsöffnung von Supermärkten ermöglicht. So soll ermöglicht werden, dass Waren auch am Wochenende transportiert werden können und sich die Kunden in den Läden nicht ballen.