Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) will im Kampf gegen Extremismus einen Verfassungstreue-Check für angehende Polizisten einführen. Man stimme sich dazu mit der Landesregierung ab, sagte Wöller am Mittwoch im Sächsischen Landtag. Dieser Check soll künftig Bestandteil des Auswahlverfahrens bei der Polizei und möglicherweise anderer Beamtengruppen werden, stellte Wöller in Aussicht. Zugleich sprach er sich für eine breit anlegte Untersuchung zum Rassismus in der Gesellschaft aus.