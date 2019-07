Der sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig verhandelt am Donnerstagnachmittag über die Beschwerde der AfD gegen eine Entscheidung des Landeswahlausschusses. Dieser hatte am 5. Juli nur den vorderen Teil der AfD-Landesliste zugelassen, weil er mehrere Formfehler im Ablauf der Kandidatenwahl sah. Dadurch sei die Chancengleichheit der Bewerber nicht gewährleistet und die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt gewesen, so die Begründung.